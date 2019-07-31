شكرا لقرائتكم السفارة السعودية تدعو اللبنانيين للمشاركة في أكبر مسابقة قرآنية في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 16 ساعة في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 18:49

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، انه "انطلاقا من العمق التاريخي والإسلامي الذي تجسده المملكة العربية السعودية بوصفها حاضنة للحرمين الشريفين ورائدة للعالم الإسلامي، واستمرارا لاهتمام قيادة المملكة في بذل كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وهي أيضا أول مسابقة لرفع الآذان، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 12 مليون ريال. والهدف هو تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، والتي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الآذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دوليا، وتعريف العالم على سماحة الدين الإسلامي وتوسطه وبعده عن التشدد. ونشهد حاليا إقبالا رائعا، فقد سجل تزايد كبير وبكثافة عالية للأعداد المشاركة من مختلف دول العالم".



ولفت في بيان الى أن "سفارة المملكة في بيروت إذ تعلن للبنانيين عن هذه المسابقة الجليلة، تثق أن لبنان يذخر بالمواهب الفذة من قراء ومؤذنين وقدرتهم على المنافسة بأدائهم بأسلوب عذب تخشع له القلوب".

وختم: "يتم استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني (www.quranathanwards.com)، ويمتد التسجيل واستقبال المشاركات إلى 18 أب (أغسطس) القادم 2019، وقد تقررت مرحلة التصفية من 19 أب إلى 19 ايلول (سبتمبر) 2019، تتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحي من 20 ايلول إلى 20 تشرين الاول (أكتوبر)، وصولا إلى المرحلة الختامية بإعلان الفائزين وتكريمهم من 21 تشرين الاول إلى 21 تشرين الثاني (نوفمبر) . وسيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم على جائزة بقيمة 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة رفع الأذان على جائزة قيمتها مليوني ريال. شارك الآن وانشر بصوتك السعادة والسلام".