شكرا لقرائتكم نافالني لا يستبعد تسميمه والنيابة العامة الروسية تهدّد المحتجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 18:26

حضّت النيابة العامة الروسية على التعامل "بقسوة" مع التظاهرات غير المرخص لها، فيما تتفاوض المعارضة مع السلطات لتنظيم تظاهرة جديدة، تطالب بترشّح ممثليها للانتخابات في موسكو، المرتقبة في أيلول (سبتمبر) المقبل.



وقال ألكسندر بوكسمان، نائب المدعي العام الروسي، إن على القضاء "أن يمنع بقسوة أي عمل للمنظمين والمشاركين في أعمال عامة غير مشروعة أو غير مرخّص لها".

يأتي ذلك بعد 3 أيام على قمع عنيف لتظاهرة غير مرخص لها في العاصمة، أدت إلى اعتقال حوالى 1400 شخص.

وسبق قمع التظاهرة اعتقال المعارض البارز أليكسي نافالني الذي تلقى علاجاً في مستشفى، قبل إعادته إلى السجن، ولم يستبعد إمكان "تسميمه".

وكان نافالني الذي يقضي عقوبة بسجنه 30 يوماً، بعد إدانته الأسبوع الماضي بالدعوة إلى تظاهرة ممنوعة، نُقل إلى المستشفى الأحد لمعاناته "عوارض حساسية خطرة".

وكتب المعارض على مدوّنته: "لم أتعرّض أبداً لحساسية. خلال نزهة، لاحظ رفاقي السجناء احمراراً في عنقي. خلال ساعة، أحسست بحريق في جبيني وفي الجلد حول عيني. استيقظت ليلاً بعدما شعرت بحريق في وجهي وأذني وعنقي. خطرت لي الفكرة: ربما سمّموا لي".

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وأرفق رسالته بصورة له في المستشفى، لافتاً إلى أن الأطباء تصرّفوا "كما لو أنهم يخفون شيئاً".

واستبعد نافالني أن يكون حرّاس السجن سمّموه، خصوصاً أنهم "صُدموا كثيراً" بشكله. لكنه لم يستبعد أن يكون أحدهن تسلّل إلى زنزانته في غياب السجناء، داعياً إلى التأكد من كاميرات المراقبة.

وبعد زيارتها نافالني في المستشفى، قالت المحامية أولغا ميخاييلوفا الاثنين إن الزعيم المعارض "سُمِم".

وبعد دقائق، أكدت الطبيبة أناستاسيا فاسيلييفا أن وضعه يتحسّن، مبدية قلقاً من إعادته إلى السجن من دون "أن يتعافى كلياً". ونبّهت إلى أن "إعادته إلى المكان الذي تلقى فيه كمية من مادة كيماوية مجهولة، من دون معرفة (نتائج) الفحوص، ليست أمراً جيداً ولا مهنياً".

ولدى نقله إلى المستشفى، كان نافالني يعاني تورّماً في الجفنين، مع ظهور دمامل على الرقبة والظهر والصدر والكوعين.

وذكرت فاسيلييفا أنها احتفظت بقميص نافالني وبعيّنات من شعره، لإخضاعها لـ "فحص مستقل" لتحديد هل سُمِم.