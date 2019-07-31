مايكروسوفت تطور نسخة جديدة من حاسب "Surface Pro" قابلة للطي

دبي - بواسطة محمد فارس © حاسب Surface Pro القابل للطي حاسب Surface Pro القابل للطي

كتب- عاصم الأنصاري:

كشفت براءة اختراع جديدة قامت بتسجيلها شركة مايكروسوفت الأمريكية، عن نسخة جديدة من حاسب "Surface Pro" قابلة للطي.

ووفق ما ذكر موقع "ماشابل"، ستطلق مايكروسوفت حاسبها الجديد خلال عام 2020، والتي ستوفر فيه تقنيات جديدة ستجعله أول جهاز قابل للطي، بأزرار متعددة الوظائف وطرق جديدة للمستخدمين للتفاعل مع تخطيط الشاشة المزدوجة.

ويمكن للحاسب الجديد التحول إلى جهاز قابل للطي في وضعيات مختلفة، عن طريق مشغل ميكانيكي جديد.

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وتوفر الشركة أزرار جديدة على شاشة "Surface Pro" القابلة للطي، حيث لن يتحكم "المشغل الميكانيكي" في وضعية الشاشة أفقيًا وعموديًا فقط، بل تتحكم في أنشطة أخرى داخل الجهاز، مثل أن تعمل على تنشيط وضع السكون، وقد يكون له أغراض أخرى متعددة بناءً على مدة الضغط عليه.

كما أنه سيدعم تقنية "الشحن اللاسلكي"، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح أخف وأكثر سلاسة.