مايكروسوفت تطور نسخة جديدة من حاسب "Surface Pro" قابلة للطي

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كتب- عاصم الأنصاري:
كشفت براءة اختراع جديدة قامت بتسجيلها شركة مايكروسوفت الأمريكية، عن نسخة جديدة من حاسب "Surface Pro" قابلة للطي.
ووفق ما ذكر موقع "ماشابل"، ستطلق مايكروسوفت حاسبها الجديد خلال عام 2020، والتي ستوفر فيه تقنيات جديدة ستجعله أول جهاز قابل للطي، بأزرار متعددة الوظائف وطرق جديدة للمستخدمين للتفاعل مع تخطيط الشاشة المزدوجة.
ويمكن للحاسب الجديد التحول إلى جهاز قابل للطي في وضعيات مختلفة، عن طريق مشغل ميكانيكي جديد.
وتوفر الشركة أزرار جديدة على شاشة "Surface Pro" القابلة للطي، حيث لن يتحكم "المشغل الميكانيكي" في وضعية الشاشة أفقيًا وعموديًا فقط، بل تتحكم في أنشطة أخرى داخل الجهاز، مثل أن تعمل على تنشيط وضع السكون، وقد يكون له أغراض أخرى متعددة بناءً على مدة الضغط عليه.
كما أنه سيدعم تقنية "الشحن اللاسلكي"، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح أخف وأكثر سلاسة.
Surface Pro (1)© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content
Surface Pro (1)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.