دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA قالت وزارة المالية السعودية في بيان يوم الثلاثاء إن السعودية أودعت 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لدعم مركزه المالي. يأتي ذلك في إطار حزمة مع الإمارات العربية المتحدة قيمتها 500 مليون دولار أُعلنت في ابريل/ نيسان. وقالت الوزارة إن هدف الوديعة هو تخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف. للمزيد على يورونيوز: Advertisements من تلميذ إلى صانع للطوب.. الفقر والحرب والفساد تجبر الأطفال على العمل في أفغانستان. جهاز التعبئة والإحصاء: 32.5% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر. تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وديعة سعودية في البنك المركزي السوداني ب250 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.