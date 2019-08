مصادر عسكرية ل "الخليج": دور الإمارات محوري في تأهيل الجيش اليمني

دبي - بواسطة محمد فارس A picture taken on August 8, 2018 during a trip in Yemen organised by the UAE's National Media Council (NMC) shows a Yemeni soldier loyal to the Saudi and UAE-backed government walking past UAE military armoured vehicles at a position north of the southeastern city of Mukalla, the capital Hadramawt province. (Photo by KARIM SAHIB / AFP) (Photo credit should read KARIM SAHIB/AFP/Getty Images)

صنعاء: «الخليج»

أكدت مصادر عسكرية مطلعة أن قوات يمنية مدربة ومؤهلة ومزودة بأحدث التجهيزات الحربية، ستضطلع بتنفيذ العمليات القتالية في جبهة الساحل الغربي والرد على أي تجاوزات أو خروقات للحوثيين بالحديدة.

وأشادت المصادر في تصريحات ل«الخليج» بالدور المحوري الذي اضطلعت به القوات المسلحة الإماراتية في تدريب وتأهيل وحدات قتالية يمنية وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتسليحي لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الوطنية في مواجهة الميلشيات الانقلابية وحماية المناطق المحررة.

واعتبرت المصادر أن ما يقدر «90» ألف جندي بالجيش الوطني تم تأهيلهم لتنفيذ مهام قتالية نوعية ويمثلون إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الجيش لاستكمال تحرير كافة المدن وإنهاء الانقلاب في حال تعذر التوصل لحل سياسي جراء تسويف ومماطلة الحوثيين الذين ينفذون أجندة إيرانية تهدف إلى إبقاء اليمن في حالة الحرب وإحباط كل مساعي التهدئة وفرض التسوية السلمية.

ونوهت المصادر بالتضحيات الجسيمة والغالية التي بذلتها القوات الإماراتية والإسهامات المؤثرة والفاعلة التي انفردت بتقديمها لدعم الجيش الوطني، سواء عبر تعزيز التقدم في جبهة الساحل الغربي وغيرها من الجبهات الرئيسية أو الدعم التسليحي واللوجستي معتبرة أن هذه التضحيات ستظل خالدة في وجدان الشعب اليمني.