شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل توافق على منازل جديدة للمستوطنين والفلسطينيين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول إسرائيلى اليوم الأربعاء إن إسرائيل وافقت على بناء 6000 منزل جديد للمستوطنين اليهود و700 منزل جديد للفلسطينيين فى منطقة بالضفة الغربية المحتلة تسيطر عليها بالكامل.

جاء الإعلان عن المنازل الجديدة فى المنطقة (ج) قبل زيارة متوقعة يقوم بها المبعوث الأمريكى جاريد كوشنر إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لمناقشة خطة البيت الأبيض للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتمثل المنطقة (ج) حوالي 60% من الضفة الغربية. وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة المبرمة عام 1993، تتمتع إسرائيل بالسيطرة الأمنية والإدارية على المنطقة التى تتركز فيها معظم مستوطناتها بالضفة الغربية.

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ويريد الفلسطينيون كل الضفة الغربية فى دولتهم المستقبلية. وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات المقامة هناك غير مشروعة، لكن الولايات المتحدة ألمحت إلى أنها قد تدعم إسرائيل فى الاحتفاظ ببعض المستوطنات بموجب أى اتفاق سلام فى المستقبل.