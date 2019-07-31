شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترسل مندوبا للعزاء فى وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام ممثل أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الشیخ جابر المبارك رئیس مجلس الوزراء، بتقدیم واجب العزاء فى الأمیر بندر بن عبدالعزیز، إلى أمیر منطقة الریاض الأمیر فیصل بن بندر بن عبدالعزیز، وفقًا لصحيفة الدستور الكويتية.
ورافق ممثل أمير الكويت، وفد ضم كل من، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة الشیخ صباح الخالد ونائب وزیر شؤون الدیوان الشیخ محمد العبدالله ووزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود .
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