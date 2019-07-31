الارشيف / اخبار الخليج

الكويت ترسل مندوبا للعزاء فى وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترسل مندوبا للعزاء فى وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام ممثل أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الشیخ جابر المبارك رئیس مجلس الوزراء،  بتقدیم واجب العزاء فى الأمیر بندر بن عبدالعزیز، إلى أمیر منطقة الریاض الأمیر فیصل بن بندر بن عبدالعزیز، وفقًا لصحيفة الدستور الكويتية.

 

 ورافق ممثل أمير الكويت، وفد ضم كل من، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة الشیخ صباح الخالد ونائب وزیر شؤون الدیوان الشیخ محمد العبدالله ووزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت ترسل مندوبا للعزاء فى وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا