شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منطقة الجوف: الانتهاء من استعدادات عيد الأضحى المبارك بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل أمانة منطقة الجوف على تهيئة المتنزهات والحدائق والساحات البلدية بجميع الخدمات المتميزة، إستعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

و حسب وكالة الأنباء السعودية، أكد أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، اليوم الأربعاء، على تقديم أفضل الخدمات لأهالى وزوار منطقة الجوف ومحافظاتها خلال فترة العيد، مشددا على جميع البلديات التابعة بتكثيف الرقابة وأعمال النظافة فى الطرق والميادين، وتهيئة كافة الحدائق والمنتزهات لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى المبارك .

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ودعت أمانة منطقة الجوف جميع المواطنين والمقيمين، إلى التواصل مع الأمانة فى حال وجود أى ملاحظات تتعلق بصحة البيئة والخدمات الأخرى.