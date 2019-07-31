قائد الجيش اللبناني: لن نسمح للغة التحريض بإيقاظ الفتنة

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، الأربعاء، إن "المؤسسة العسكرية وضعت السلم الأهلي والعيش المشترك نصب عينيها، ولن تسمح للغة الشحن والتحريض بإيقاظ الفتنة".

جاء ذلك في بيان موجه إلى العسكريين، بمناسبة العيد الـ 74 للجيش اللبناني الذي يصادف الأول من أغسطس/آب.

وشدّد عون على أن "جهود العسكريين وتضحياتهم ستستمر في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي والتصدي له وفي مواجهة الإرهاب".

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وقال "أيها العسكريون، سنوات من عُمر المؤسسة العسكرية، شهدت الكثير من المحطات والانتصارات وبعض المرارات، فلم تأخذنا نشوة النصر، ولم تكسرنا بعض العثرات، وكنا نضع نصب أعيننا الحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك".

وأكد عون على أنه "لا عودة إطلاقاً إلى الوراء، ولا مكان بين اللبنانيين للفرقة والتشرذم"، مضيفا "لن نسمح للغة الشحن والتحريض بإيقاظ الفتنة".

وأدت حادثة منطقة عاليه، شرقي بيروت، أواخر يونيو/ حزيران، التي قتل فيها اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين، صالح الغريب، في اشتباك على خلفية احتكاك حزبي، إلى احتقان في الشارع اللبناني، ما أثار أزمة في البلاد، ومنها توقف اجتماعات الحكومة.

ويوافق عيد الجيش اللبناني، الأول من أغسطس/آب من كل عام، بعد تأسيسه على يد الاستعمار الفرنسي في 1945.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.