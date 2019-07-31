غارات تركية تُدمر أهدافاً لـ "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

أنقرة/ محمد علي طورنطاي/ الخليج 365
دمر سلاح الجو التركي، مواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، بالتوازي مع عملية "المخلب" المستمرة شمالي العراق.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إن غارات جوية نفذتها مقاتلات على أوكار منظمة "بي كا كا" في منطقتي "متينا" و"الزاب" شمالي العراق.
وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تدمير تحصينات ومخابئ وأسلحة تابعة للمنظمة الإرهابية.
وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.
يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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