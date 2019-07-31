الهيئة_الملكية بينبع تعلن عن #وظائف نسائية.. هذه شروطها ومزاياها

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة الملكية بمدينة ينبع عن وظائف للكوادر النسائية السعودية لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة، تحت مسمى أستاذ مساعد ومحاضر.

وأوضحت الهيئة أن التخصصات المطلوبة هي: (الهندسة المعمارية، التصميم، الإنتاج البصري والرقمي)، مبينة أن فتح باب التوظيف سيبدأ غداً الخميس الأول من شهر أغسطس المقبل، ولمدة أسبوعين.

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وأضافت أن الشروط المطلوبة للتقدم لهذه الوظائف، أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وألا يقل تقديرها عن جيد جداً في جميع المؤهلات المطلوبة.

وبيّنت أن الشروط اشتملت أيضاً على أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة “توفل” أو شهادة “آيلتس”، وأن تكون شهادتها معادلة من وزارة التعليم إن كانت من الخارج، ومطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة المطلوبة.

وأشارت الهيئة إلى أن مَن ستحظى بفرصة التوظيف، ستحصل على رواتب مجزية، ودورات تدريبية، وتعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية، وعلاج بالمركز الطبي والمراكز الصحية التابعة للهيئة في ينبع.