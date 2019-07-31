4 آلاف فرد و400 آلة لغسيل الحرم المكي وساحاته

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام عن انتهائها من كافة الاستعدادات المتعلقة بموسم حج هذا العام 1440هـ.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد بن مصلح الجابري أن الإدارة قامت بإعداد أكثر من 4 آلاف فرد من الكوادر البشرية إضافة إلى 400 آلة، لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه وساحاته الخارجية، والعمل على تطهير وتطييب السجاد ضمن منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
يذكر أن إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام تعنى بنظافة وتطهير المسجد الحرام ومرافقه باستخدام والمعدات الحديثة وتجهيز أدوات النظافة ومواد التنظيف والتعقيم وكل ما من شأنه يضمن تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة.
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