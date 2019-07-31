إمهال مكاتب الاستقدام 30 يومًا لتقديم المطالبات المالية

صحيفة الخليج الالكترونية

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إمهال جميع مكاتب الاستقدام الوطنية حتى نهاية أول سبتمبر (30 يوما) لتقديم الوثائق والمستندات المتعلقة بالمطالبات المالية المستحقة لها لدى بوابة “مساند”.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بسبب إيقاف العمل بالنسخة القديمة للتعاقد الإلكتروني وإطلاق النسخة الجديدة للنظام عبر بوابة “مساند” مطلع يوليو الجاري.

Advertisements

وأكدت الوزارة في خطاب إلى مكاتب الاستقدام الوطنية، ضرورة إرفاق رقم العقد الموحد وتاريخ العقد، ومبلغ العقد، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

في المقابل، قالت مصادر وفقا لـ”عكاظ”، إن مكاتب الاستقدام تعتبر مدة الشهر غير كافية لاسترداد المبالغ المحولة عبر البوابة نظير التعاقد مع أصحاب العمل، خاصة في ظل وجود عمليات مطالبة سابقة مستمرة منذ أشهر.

ولفتت إلى أن آلية التحويل المتبعة المعتمدة لدى وزارة العمل تتضمن تحول تكاليف الاستقدام بشكل إجمالي من دون إرسال تقارير تفصيلية تحمل أسماء الكفلاء، فيما تجد مكاتب الاستقدام صعوبة في البحث عن أصحاب تلك المبالغ، خصوصا في ظل وجود سقف زمني محدد لفرض الغرامات المالية.