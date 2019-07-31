“النيابة”: الاحتيال المالي عبر حملات الحج الوهمية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

صحيفة الخليج الالكترونية قالت النيابة العامة إن الاحتيال المالي عن طريق حملات الحج الوهمية يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية. وشددت النيابة العامة على ضرورة إلمام جميع المواطنين والمقيمين بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بجرائم حملات الحج الوهمية. وأشارت إلى أن المساءلة الجنائية تشمل كل من ساهم واشترك في هذه الجرائم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

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