اليابان: إطلاق #كوريا_الشمالية للمقذوفات «أمر مؤسف»

الخليج - د ب أ قال وزير الدفاع الياباني، تاكيشي إيوايا، إن إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا لمقذوفات هو “أمر مؤسف للغاية”. وأضاف إيوايا للصحفيين: “إذا تبين أن المقذوفات هي صواريخ باليستية، فإن ذلك سينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. وتابع أن وزارته ستحلل نواويا ودوافع كوريا الشمالية. وذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع لم تذكر اسمه أن المقذوفات التي أطلقت من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية لم تصل إلى مياه اليابان.

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