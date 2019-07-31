شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: احتيال حملات الحج الوهمية «جريمة موجِبة للتوقيف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت النيابة العامة أن الاحتيال المالي بواسطة حملات الحج الوهمية يعدُّ من الجرائم الكبرى التي توجب التوقيف والمساءلة الجزائية. وشددت النيابة العامة على ضرورة إلمام جميع المواطنين والمقيمين بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بجرائم حملات الحج الوهمية. Advertisements وأشارت إلى أن المساءلة الجنائية تشمل كل مَن ساهم واشترك في هذه الجرائم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

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