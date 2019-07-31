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«النيابة»: احتيال حملات الحج الوهمية «جريمة موجِبة للتوقيف»

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن الاحتيال المالي بواسطة حملات الحج الوهمية يعدُّ من الجرائم الكبرى التي توجب التوقيف والمساءلة الجزائية.

وشددت النيابة العامة على ضرورة إلمام جميع المواطنين والمقيمين بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بجرائم حملات الحج الوهمية.

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وأشارت إلى أن المساءلة الجنائية تشمل كل مَن ساهم واشترك في هذه الجرائم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

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