ودعا الأمير تركي بن طلال، مدير شرطة تنومة، لتكريمه حيث لاحظ عليه أثناء متابعة سير العمل عبر الكاميرات "قيافته الممتازة ومظهره الحسن". ووجه "بتقديم الشكر للعريف حسن الشهري ولمديره المقدم عبد الله محمد الأحمري، على أن يمرر مقطع الفيديو لجميع الزملاء الضباط والأفراد بشرطة المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمير سعودي يستدعي رجل أمن إلى مكتبه بعد مفاجآة الكاميرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.