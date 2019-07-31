رئيس وزراء لبنان يدعو لمساواة المرأة بالرجل في قوانين الجنسية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press رئيس حكومة لبنان سعد الحريري

دعى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، البرلمان اللبناني بوضع قوانين تعطي المرأة اللبنانية الحق بإعطاء الجنسية لأولادها.

وقال الحريري: "لا يمكننا أن نترك المرأة اللبنانية المتزوجة لأجنبي بلا جنسية فهذا حق لأولادها، خاصة أنه يحق للرجل اللبناني المتزوج من أجنبية أن يعطيها الجنسية اللبنانية بعد عدة أشهر، كذلك من حق المرأة أن تعطي زوجها وأولادها الجنسية، فإما أن نمنع الأمرين أو نوافق على الأمرين، وأن هناك قوانين لبنانية يجب تعديلها وهذه مسؤولية البرلمان"، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأضاف "الحريري" أن هناك مقاومة لإدخال المرأة إلى العمل السياسي في لبنان، وذلك على الرغم من أنها قادرة على التحكم بوزاراتها بشكل جيد من خلال متابعتها لعملها وأكبر دليل على هذا الأمر الوزيرات الحاليات في الحكومة اللبنانية، متابعا: "لهذا لا يجب أن نخاف من استلام المرأة للمراكز المهمة في الدولة اللبنانية".