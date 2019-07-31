دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper القضاء الإيراني يصدر حكمًا بإعدام رئيس بلدية طهران السابق

قضت محكمة إيرانية، اليوم الثلاثاء، بإعدام مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، للشؤون الاقتصادية، رئيس بلدية طهران السابق، محمد علي نجفي، المدان بقتل زوجته.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي: «إن المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق الوزير الأسبق وعمدة طهران السابق محمد علي نجفي؛ لارتكابه جريمة قتل زوجته ميترا استاد»، وفقًا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأعلن إسماعيلي، في مؤتمر صحفي، أن محاميي الضحية والمتعم تم إبلاغهما بالحكم الصادر، ارتكازًا على ما ثبت للمحكمة بارتكاب جريمة القتل العمد بالسلاح، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحكم ليس نهائيًا، ويمكن لمحامي المتهم الاستئناف عليه أو الطعن ضده أمام المحكمة التي أصدرته.

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وكانت الشرطة الإيرانية، أعلنت في 28 مايو الماضي، أن مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، للشؤون الاقتصادية، سلم نفسه للشرطة واعترف بقتل زوجته، التي عثر عليها ميتة في مسكنهما في طهران.

وتحدثت الشرطة عن «خلاف عائلي» بين المستشار وزوجته.

وكان أستاذ الرياضيات، محمد علي نجفي، عمل وزيرًا للتعليم والبحث العلمي في العديد من الحكومات الإيرانية، وكان يشغل منصب عمدة طهران حتى مارس 2018. ويعتبر نجفي أحد المقربين من الرئيس روحاني، وتزوج نجفي (87 عامًا) مرة ثانية على امرأته الأولى بميترا أوسترا، التي تصغره كثيرًا.