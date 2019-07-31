قوات الاحتلال الإسرائيلي تستجوب طفلًا عمره 4 سنوات

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استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أمس، الطفل محمد ربيع عليان، عمره 4 سنوات، للتحقيق معه، بتهمة إلقاء حجارة على عناصر من شرطة الاحتلال، خلال اقتحامهم بلدة العيسوية وسط القدس، ظهر الإثنين، وهو ما استنكرته هيئة الأسرى الفلسطينيين التابعة لمنظمة التحرير.

وبحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، فوجئ ربيع عليان بحضور عناصر شرطة الاحتلال إلى منزله، وتسليمه استدعاء للتحقيق مع نجله محمد، بتهمة رشقهم بالحجارة، وأعرب عن استغرابه من ملاحقة الشرطة لطفل لم يبلغ الخامسة من عمره، واعتبر نجله محمد أصغر طفل في العالم ستحقق معه الشرطة.

من جهته، استنكر رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين قدري أبوبكر، التصرفات الإسرائيلية في بيان، قائلا: «الاحتلال يرتكب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين، والطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم في ظل صمت المجتمع الدولى تجاه الانتهاكات الإسرائيلية».

وشدد «أبوبكر» على أن «إسرائيل صعدت من استهدافها للقدس والمقدسيين خلال السنوات القليلة الماضية، ولوحظ أن هناك هجمة منظمة بحق الأطفال المقدسيين بشكل خاص»، محذرًا من محاولات إسرائيل تشويه مستقبل الأطفال، وتدمير واقع الشباب الفلسطينى، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية دائما ما ترتكب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: «إقدام سلطات الاحتلال على استدعاء الطفل للتحقيق تجاوز لجميع الخطوط الحمراء وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة الاتفاقية الدولية للطفل. وأصدرت محاكم إسرائيلية، خلال السنوات الـ3 الماضية، أحكامًا بالسجن بحق نحو 20 طفلا، غالبيتهم من القدس، بين هؤلاء الطفل أحمد مناصرة، الذي حُكم عليه بالسجن الفعلى 9 سنوات ونصف السنة- وفق هيئة الأسرى.