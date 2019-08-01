البرهان يطالب بالمحاسبة بعد "الجريمة غير المقبولة" في كردفان

أكّد رئيس المجلس العسكريّ السوداني عبد الفتاح البرهان، أنّ مقتل متظاهرين في مسيرة الاثنين، في الاُبيض كبرى مدن ولاية شمال كردفان يعتبر "جريمة غير مقبولة"، وفقا لما ذكر التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

وقال البرهان، الثلاثاء، في تصريحات لمجموعة صحفيين نقلها التلفزيون الرسمي "ما حدث في الأُبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة"، في إشارة لمقتل خمسة متظاهرين من بينهم أربعة طلاب ثانويين في المدينة الواقعة في وسط البلاد.

وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية نقلت عن اللواء الصادق الطيب عبد الله والي ولاية شمال كردفان أن عدد القتلى في الأحداث التي وقعت الاثنين بمدينة الأبيض بلغ 5 حالات وفاة أغلبهم طلاب.

وقال الوالي خلال لقائه بالإعلاميين ومراسلي الصحف حول الأحداث التي وقعت الاثنين إن مسيرة طلاب وطالبات المدارس الثانوية كانت سلمية ومطالبة بتحسين خدمات النقل، ولكنها انحرفت من أهدافها بعد أن تدخل بعض المندسين وسط الطلاب.

ولفت إلى أن التعدي قام به المندسون على فرع بنك الخرطوم من نهب في المعدات والممتلكات بجانب المحاولة للتعدي على البنك الفرنسي فرع الأبيض، وقال إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح اللواء الطيب عبدالله أنه تم تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق وسيتم تقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة.

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