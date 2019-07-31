ترامب يقول إنه يتطلع إلى التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن الرقابة على التسلح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه يتطلع إلى التوصل إلى اتفاقات مع روسيا في مجال الرقابة على التسلح.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة C-SPAN الأمريكية: "أعتقد أننا سنبرم صفقة مع روسيا، بشأن الرقابة على التسلح".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في الرابع من يوليو/تموز الجاري إن روسيا لديها الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاقات في مجال الحد من التسلح، مشيرا إلى أن الأمر الآن متروك للولايات المتحدة.

Advertisements

وقال بوتين: أن "التوصل إلى اتفاقات ملموسة في مجال الحد من التسلح من شأنه أن يعزز الاستقرار الدولي"، مضيفا: "روسيا لديها الإرادة السياسية للقيام بهذا العمل، والآن الأمر متروك للولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه تحدث بشأن هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة العشرين الكبار التي عقدت مؤخرا في اليابان.

ومعاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ("معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف")، تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي عام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف.

وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أية صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير 500─1000 كيلومتر.