شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول مُعمر إندونيسى يبلغ 130 عامًا إلى السعودية لأداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، صباح اليوم الأربعاء، المعمر الإندونيسى الحاج أوهى عيدروس سمرى 130 عامًا الذى وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافته خلال موسم حج هذا العام هو وعائلته المكونة من سته أشخاص، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



المعمر أوهي عيدروس سمري

وفور وصوله كان باستقباله مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولى عبدالمجيد الأفغاني، ومدير مناوب قوة جوازات الحج العقيد سالم القحطانى مدير العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولى تركى الذيب.

والتقت "واس" بالحاج أوهى وأفراد عائلته الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده الأمين على الرعاية التى يحظى بها ضيوف الرحمن دوماً وبالخدمات التى تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج, مشيدين بالتسهيلات والخدمات الجليلة التى قُدّمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم أرض الحرمين الشريفين.

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عائلة المعمر أوهي عيدروس سمري

وأعرب الحاج أوهى عيدروس عن بالغ سعادته كونه أحد المستضيفين لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، داعيا الله أن يتقبل حجة وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين على مايقدمونه لخدمه حجاج بيت الله من أعمال كبيرة أثناء أدائهم مناسك الحج.



المعمر أوهي عيدروس سمرى

وأوضحت ابنته الحاجة سيتى رحيلا بأن والدها لم يسبق له أداء مناسك الحج، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين على استضافة والدها وعائلتها وتحقيق حلمه بالحج للمرة الأولى فى حياته قبل أن يتوفاه الله ، وإن حسن الاستقبال بالورود والكتيبات التثقيفية والهدايا للحجاج أظهرت الصورة الأخوية التى تقدمها المملكة لكل المسلمين وزوارها من جميع الدول .

وبينت حفيدته الحاجة كرسينا بأن شعورهم لايوصف مشيده بالعناية والاهتمام بحجاج بيت الله الحرام وإلى تفانى وإخلاص رجال الأمن فى هذه البلاد المباركة.