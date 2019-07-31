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العاهل الأردنى والملكة رانيا وولى العهد يستقبلون أوائل الثانوية العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل  الملك عبدالله الثانى والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، فى قصر الحسينية أمس الثلاثاء، أوائل الثانوية العامة فى مختلف الفروع الدراسية على مستوى المملكة للعام الدراسى 2018-2019، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وضم اللقاء عددا من الطلبة من ذوى الإعاقة وطلبة يعانون من مرض السرطان ممن سجلوا قصص نجاح متميزة فى امتحانات الثانوية العامة، ومدراء مدارس ومعلمين ومعلمات كان لهم أثر إيجابى فى دعم الطلبة وتحفيزهم على المثابرة والتميز، إضافة إلى أهالى الطلبة.

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وهنأ الملك، خلال اللقاء، الطلبة المتفوقين والناجحين فى امتحانات الثانوية العامة، وقال "أحببت أن أشارككم اليوم الفرحة بالنجاح والتفوق، مؤكد أن الموارد البشرية الأردنية المتميزة، مصدر فخر للأردن أمام العالم، ولها منى كل الدعم.

 

 

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