وزير العمل الجيبوتى يُكرم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم وزير العمل والإصلاح الإدارى المكلف فى حكومة جيبوتى عثمان إبراهيم روبلى اليوم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتى إسحاق العرينى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ونوه الوزير روبلى بعمق العلاقات السعودية الجيبوتية، مثمنًا فى الوقت ذاته تبرع المملكة بالمساعدات الطبية للإدارة العامة للصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى فى جمهورية جيبوتى التى سلمها فريق المركز فى وقت سابق اليوم.

وقال : شاهدنا أعمال المركز التى يقدمها للمحتاجين فى العالم، وهو عمل كبير وجميل لأنه يخدم الإنسانية والمنكوبين فى العالم الذين هم بأشد الحاجة للمساعدة، وهذا ليس بمستغرب من مملكة الخير.

كما سلم الوزير روبلى شهادة شكر وتقدير من الوزارة لحكومة المملكة على التبرع السخى من المساعدات الطبية الذى تم تقديمه من خلال مركز الله الملك سلمان للإغاثة .

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