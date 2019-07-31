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أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين فى وفاة والدهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض و أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز في قصر الأمير بندر بالرياض اليوم المعزين من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .


كما استقبل الأمراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت مبعوث أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطنى بمملكة البحرين والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ، مبعوثي ملك البحرين، ووزير التراث والثقافة بسلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد مبعوث السلطان قابوس لتقديم العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.


وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا به عن مشاعر صادقة ، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

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