بعد أيام.. سامسونج تطلق جهازي نوت جديدين مع القلم الذكي

تكشف شركة سامسونج الكورية عن هاتفين من أحدث منتجاتها من عائلة هواتف جالاكسي نوت، الأحدث في سلسلة هواتفها الذكية الرائدة المزودة بقلم إلكتروني، واختارت سامسونج مدينة بروكلين بنيويورك، لتطلق منها هاتفيها الجديدين في 7 أغسطس.

ونشرت سامسونج إعلانًا تشويقيًا عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ركزت فيها الشركة على إبراز قلمها الذكي الذي يصدر غالبا مصاحبا لهذه الفئة من الهواتف، وظهرت أدناه عدسة لكاميرا لم تحمل تفاصيل عن قدراتها، لكن مواقع الصفحات المتخصصة في الإعلان عن الهواتف أوضحت في تقارير تقنية لها أن هذا الجهاز سيحدث نقلة في عالم الهواتف المحمولة في هذه الفئة.

وأرجعت التخمينات الخاصة بشأن الهاتف الجديد أنه سيحافظ على التصميم المعهود، الذي تميزت به سلسلة هواتف "نوت"، لكن الجهاز سيحظى ببعض خصائص "جالاكسي إس 10"، مثل وضع عدسة الكاميرا في نقطة متوسطة، ضمن الجزء العلوي من الجهاز.

ورجحت التقارير المتخصصة، أنه سيتم وضع قارئ البصمة داخل الشاشة، ويتيح الجهاز أكثر من نسخة، أحدهما تأتى بمساحة شاشة 6.3 بوصات، وأخرى أوسع منها بشاشة 6.8 بوصات.

كما أنه من المرجح أن يكون إحدى نسخ هاتف جالاكسي نوت متوافقا مع شبكة الجيل الخامس، فيما سيحمل القلم المرفق بالجهاز مزايا جديدة.