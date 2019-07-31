نورة الكعبي: نعمل على تمكين اللغة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد المجلس الاستشاري للغة العربية اجتماعه الدوري برئاسة نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، لمناقشة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بإصدار تقرير حالة اللغة العربية، ومستقبلها.

واستمع الأعضاء إلى شرح مفصل عما تم إنجازه منذ تكليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للمجلس بالعمل على إصدار التقرير الذي يتضمن دراسات، وأبحاثاً، وتجارب تطبيقية من أجل بناء مقاربة علمية لحالة اللغة العربية، ومستقبلها.

أكدت نورة بنت محمد الكعبي، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بترسيخ مكانة اللغة العربية بين لغات العالم، وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الناشئة، لأنها المعبر عن الهوية الوطنية والقيم الأصيلة والثقافة العربية، وتمثل الجسر الذي يربط بين الأجيال وموروثهم الحضاري والتاريخي.

وقالت الكعبي: «يمثل التقرير بداية مهمة للتخطيط اللغوي للغة العربية على مستوى الإمارات، والوطن العربي، ويسعى إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 في أن تكون الإمارات مركزاً للامتياز في العربية، وسيسهم التقرير في معالجة التحديات التي تواجه العربية بطريقة علمية، ليضع حجر الأساس للأجندة الوطنية للعربية بأهدافها وأولوياتها المرتبطة مع مئوية الإمارات».

وأضافت الكعبي: «سيعمل المجلس على متابعة سير عمل التقرير في جميع مراحله، ورسم سياسات ثقافية على المستويين الوطني والعربي من أجل الحفاظ على اللغة العربية، وتمكينها، وتعزيز حضورها من خلال تقديم مخرجات ونتائج قيّمة تكون مرجعاً للدارسين والباحثين، وبما يعزز وضعها كلغة للعلم والمعرفة».

ويعمل على إعداد التقرير نخبة من الخبراء والباحثين من جامعات إقليمية وعالمية، تتمثل مهمتهم في رصد وجمع المعلومات من المصادر الأكاديمية، وإجراء مقابلات مع المعنيين من مؤسسات، وكتّاب، وإعلاميين، وناشرين، ورصد التغييرات التي تطرأ على اللغة العربية في وقتنا الحالي، إضافة إلى رصد المقاربات الجديدة لتدريس اللغة العربية في المناهج الدراسية في عدد من البلدان العربية، كما سيعمل الفريق على إعداد تقرير خاص بالإمارات يتناول حالة اللغة العربية، ومستقبلها في الدولة، ومقارنته بدول الوطن العربي.

وأقيمت على هامش الاجتماع جلسة حوارية مع نخبة مع الشباب بحضور فريق العمل من الباحثين بقيادة الدكتور محمود البطل، أستاذ بدائرة اللغة العربية في الجامعة الأمريكية ببيروت، حيث استمع الفريق إلى التحديات والصعوبات التي تواجه الشباب العربي، وطرح الحضور مجموعة من المقترحات لكيفية تطوير أساليب استخدام العربية لمواكبة تطورات العصر وتمكينها كلغة للتواصل، واكتساب المعرفة.