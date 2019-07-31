قرقاش: لجوء قطر للإرهاب ضد الإمارات «تصعيد مؤسف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الثلاثاء، إن التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية حول الوسيط وسفير قطر في الصومال، يكشف تورط قطر في تفجيرات الصومال، ويوثق علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب، ويعكس أزمة قطر مع جيرانها.

وأكد قرقاش في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، أن «التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق»، مضيفاً: «تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية كشفت أن قطر تقف خلف تفجيرات دامية في الصومال. ونشرت الصحيفة تسجيلاً صوتياً سرياً يكشف تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات في ميناء بوصاصو من أجل تعزيز مصالح الدوحة. من جهة أخرى، أصدرت المحكمة العسكرية في ولاية بونتلاند الصومالية، أمس الأول الاثنين، أحكاماً بإعدام منفذي هجوم ميناء بوصاصو.

وصدرت الأحكام ضد كل من: مهد حسن حسين، أيوب نور نوح، بشار محمد حسن، ومحمد حسن بركة المنتمين لحركة الشباب الإرهابية، إضافة إلى أحكام غيابية مماثلة على 7 متهمين آخرين بعد ثبوت ضلوعهم في التفجيرات الإرهابية بميناء بوصاصو الذي وقع في فبراير/ شباط الماضي.

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ووجهت المحكمة العسكرية ببونتلاند للمتهمين تهم التخطيط وتهريب الأسلحة لتنفيذ تفجيرات ميناء بوصاصو.

ووفقاً لموقع «العين الإخبارية» فإن المحكمة الصومالية أصدرت كذلك حكماً بالإعدام على جندي من بحرية ولاية بونتلاند يدعى محمود أحمد محمد بعد أن أثبتت الأدلة تقديمه تسهيلات لمنفذي الهجوم.

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد على: عائشة أحمد محمد «ماجور» والسيدة شكري حسين أحمد؛ لدورهما في العملية، إضافة إلى عبدالرحمن محمد صالح وعبدالرزاق أحمد محمد بالسجن 20 عاماً لإجرائهما اتصالات مع منفذي التفجير الإرهابي، كما أعلنت تبرئة ساحة آدم إسحاق آدم لعدم توافر الأدلة.

وكان رئيس ولاية بونتلاند الصومالية سعيد عبدالله دني اتهم قطر بالتخطيط وتنفيذ تفجيرات إرهابية في مدينة بوصاصو التجارية الواقعة شمال شرقي البلاد.

وأكد دني، في تصريحات صحفية، صحة الاتهامات التي وجهتها صحيفة «نيويورك تايمز» لقطر وكشفها تورط الدوحة في تنفيذ التفجيرات الإرهابية التي ضربت ميناء بوصاصو لتعزيز مصالح الدوحة.