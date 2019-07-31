شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة برلين إلى المشاركة في تأمين هرمز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت السفارة الأمريكية في برلين، امس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة طلبت رسمياً، من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز، والتصدي للاعتداءات الإيرانية.
وقالت متحدثة باسم السفارة «طلبنا رسمياً من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، والتصدي للاعتداءات الإيرانية».
يُذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت من قبل أنها لم تتلق طلباً من حلفاء للمشاركة في مهمة عسكرية لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة، أنيجريت كرامب-كارنباور، قالت من قبل إن أي طلب يتعين الرد عليه «من منطلق موقف محدد تماماً، ووفقاً لدراسة كل النقاط».
وتسعى ألمانيا للنأي بنفسها عن سياسة «الضغوط القصوى» التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذلك فإن المشاركة مع أمريكا في مثل هذه المهمة يُعتبر معضلة. وهناك مخاوف من الانجرار إلى نزاع مسلح بين أمريكا وإيران. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر بورجر، «نهتم بإضفاء صبغة أوروبية على تواجدنا في المنطقة، وبأن يتضح أننا، كأوروبيين، لا نشارك في استراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية تجاه إيران».
وهناك تحفظات قوية داخل الائتلاف الحاكم الألماني إزاء هذه المهمة، خاصة من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والأحزاب المعارضة كالبديل، والخضر، واليسار، من حدوث تصعيد في النزاع مع إيران.
وحذر شميد الذي يتولى منصب المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية بالكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الألماني ، من أن تسعى الحكومة البريطانية «للسير على الطريق الأمريكي، وهو طريق محفوف بالمخاطر»، موضحاً سبب ذلك بأنه كلما زاد وجود عسكريين في ”الخليج 365”، زاد خطر وجود حالات سوء تقدير، أو سوء فهم. (وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة برلين إلى المشاركة في تأمين هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.