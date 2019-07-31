حاسة نقدية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمدو لحبيب

في كتابه «ما الأدب؟» يقدم لنا جان بول سارتر ما هو أكثر من مجرد مقاربة نقدية مفاهيمية لطبيعة الأدب وماهيته، ولعل القراءات العديدة لهذا الكتاب تتجاهل تلك المقاربة التي أراد من خلالها سارتر صياغة فرضية تربط الأدب بالتحرر، أو بشكل أدق تربط القراءة بالحرية، بحيث يصبح أي كتاب نقرأه هو وسيلة للتحرر من غربة واغتراب ما، ربما لا تبدو هذه الفرضية صحيحة على نطاق واسع، لكنها على الأقل قابلة للنقاش فيما يتعلق بنوعية القراءة وقدرتها على أن تحررنا من أسر أفكار معينة خاطئة واستبدالها بأفكار أخرى صحيحة ومفيدة أكثر.

الذي يمكن لنا أن نلاحظه كقراء أن بعض الكتابات العربية لا يستطيع معظمنا أن يخرج منها بفكرة مفيدة، مع أن كُتَابها مثقفون بمعيار العلم والدراسة، ومطلعون جدا بحكم القراءات والإحالات العديدة التي ترد في كتاباتهم، والتي تفيد بقدر واسع من الاطلاع على المنابع الفكرية الأصلية للمواضيع التي يكتبون فيها، فما المشكلة إذا؟، ولم لا يستطيع هؤلاء أن يجعلوا قراءهم يتحررون معهم من الارتهان لفكرة خاطئة والانطلاق نحو أخرى أكثر اتزاناً وأكثر دقة؟.

يرجع البعض الإشكالية، إلى الأسلوب، وأن ما يحدث عند أولئك المثقفين هو فقط عجز أسلوبي، أو عدم رغبة في تبسيط أسلوبهم إلى درجة أن يكون مفهوماً للقراء، ربما يكون لهذا التفسير وجاهته، لكن المتأمل في تلك الكتابات سيفهم على الفور أن الأمر لا يتعلق بذلك، ولا يتعلق بقرار أولئك الكتاب عدم تبسيط أسلوبهم حتى يصبح قابلاً للقراءة، فاللغة غالباً وهي المفتاح الأساسي للحكم على الأسلوب تكون عندهم راقية وغير مبتذلة، والمعلومات التي تتضمنها مقالاتهم وكتبهم تؤشر إلى أسلوب ناضج وواع معرفياً.

لذلك يرى البعض أن المشكلة تتعلق بما هو أفدح، إنه عدم استيعاب للأفكار التي قرأها أولئك الكتاب ثم كتبوا عنها.

ليس صدفة أن ترى في ما كتبه أولئك استدلالات وأفكاراً منقولة، ما زالت تحتفظ بنفس سياقها الأصلي، دون أن تخضع للتفكيك، وإعادة المساءلة ضمن السياق المعرفي وشروطه الخاصة بنا، وكأن الأفكار التي يتحدثون عنها تستعصي على تطويعها فتبقى بارزة كنتوء قبيح في قلب كتاباتهم، لا يستطيع القارئ ابتلاعها مهما بلغ من جهد.

هل ينقص ذلك بالضرورة من المستوى المعرفي أومن القدرات الأكاديمية والكتابية لأولئك الكتاب و«المفكرين» رغم أسماء بعضهم «اللامعة»؟، لا أعتقد أن ذلك هو السؤال الأهم، بل الأفضل أن نتساءل: هل يتعلق الأمر بالحاسة النقدية التي تختلف من شخص لآخر، والتي تشكل قدرته على فهم واستيعاب ما يقرأ، وتحويله إلى مُنتج ذاتي آخر؟، أمر يستدعي الدراسة، ذلك أنه عائق جدي أمام التحرر باعتباره نتاجاً للقراءة والفهم.

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