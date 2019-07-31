شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تعليق الدراسة وتأجيل المفاوضات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن مقتل متظاهرين خلال احتجاجات طلابية سلمية شهدتها مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان يعتبر جريمة غير مقبولة، متعهداً بمحاسبة رادعة للجناة، فيما أعلنت السلطات تعطيل الدراسة بكافة المراحل التعليمية في كل أرجاء البلاد، في حين أدت التوترات إلى تأجيل جلسة المفاوضات حول الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى التغيير التي كانت مقررة مساء أمس الثلاثاء بسبب تواجد الفريق التفاوضي للتغيير في الأبيض.

وأبلغ البرهان مجموعة من الصحفيين في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية عقب الأحداث الدامية هناك أن ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين، وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة.

وأكد أن كل سوداني يقتل خسارة كبيرة، ويجب الإسراع في الحل، شاكراً الشعب على صبره على المجلس وقوى التغيير.

وقال البرهان: إن تأخير الانتقال سيؤدي إلى خسائر أكثر وتدهور اقتصادي، وأضاف «فوضنا وفد التفاوض لتجاوز أي صغائر والوصول إلى اتفاق شامل للانتقال».

ولفت إلى أن الوقوف عند صغائر الأشياء في التفاوض أعاق الاتفاق، مشدداً على أن مشاركتنا في الحكم شراكة وليست محاصصة.

وقال البرهان: «لم نطالب بالحصانة، ولا نريدها وهذا اقتراح من لجنة فنية مشتركة»، مضيفاً أن «السلام من مهام الفترة الانتقالية الأصيلة».

وأشار إلى أن «مشاركة القوات النظامية في الانتقال ضرورية لحفظ الأمن وتمثيل من لم يمثلوا».

وأكد البرهان أن قوات الدعم السريع مثل القوات الخاصة تخضع للقائد العام للجيش، وأسست بقانون وتتبع للقوات المسلحة.

هذا، وغادر وفد من المجلس العسكري برئاسة رئيس اللجنة الأمنية جمال عمر إلى الأبيض للوقوف على الأوضاع هناك.

من جانبه، أعلن حاكم ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الصادق الطيب، عن تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث، وتعهد بتقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة.

وأكد في لقاء مع إعلاميين بالأبيض، أن عدد قتلى الأحداث بلغ خمس حالات ، منها ثلاثة طلاب مدارس ثانوية واثنان من المواطنين .

وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم إن العنف بالأبيض يجعل تشكيل حكومة انتقالية أكثر إلحاحا.

من جهتها، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) السلطات إلى «التحقيق» بمقتل المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين.

بدورها، قررت السلطات، أمس تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية، وأصدر المدير العام لوزارة التربية المكلف محيي الدين الجعلي، قراراً إدارياً يقضي ب «تعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى».

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وجاء القرار بعد أن ارتفعت حدة التوتر السياسي في البلاد، على خلفية أحداث الأبيض، وأكد مفاوضون من قوى التغيير عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري، أمس، بسبب تواجد الفريق التفاوضي للتحالف في الأبيض. وكان من المنتظر أن تستأنف أمس، المفاوضات بين الجانبين، لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية .

وزار وفد قوى التغيير مصابي الأحداث بمستشفى الأبيض للوقوف على حالتهم، وتقصي الحقائق كاملة، كما قدم التعازي لأسر الشهداء.

ودعت قوى التغيير في بيان المواطنين في العاصمة والولايات للخروج إلى الشوارع، وتسيير المواكب من أجل نقل السلطة إلى المدنيين فوراً.

وإثر تلك الدعوة، خرج عشرات الآلاف أمس، في مظاهرات حاشدة بالخرطوم ومناطق أخرى في البلاد، لإدانة العنف الذي مورس ضد الطلاب بالأبيض .

وطالب المتظاهرون بالقصاص وتسليم السلطة لحكومة مدينة انتقالية فوراً.

وسرت أنباء عن تفريق بعض التظاهرات بأم درمان بالغاز المسيل للدموع أمس.

تعديل اسم جهاز الأمن إلى «المخابرات العامة»

أصدر رئيس المجلس العسكري،عبدالفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً بتعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات ،إلى جهاز المخابرات العامة، حيث شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010.

وأوضح المدير العام للجهاز، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز، ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد. وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية.

وأحالت نيابة الخرطوم، أمس، بلاغ أحمد الخير الذي توفي بخشم القربة للمحكمة. ووجهت النيابة التهمة ل41 فرداً من الأمن تحت المواد 21،25، 26، 130 من القانون الجنائي لسنة 1991.

«الترويكا» ترحب بالإعلان الدستوري

رحبت دول الترويكا «الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج»، الاثنين، بتوصل الأطراف السياسية والعسكرية في السودان إلى تفاهم «الإعلان الدستوري».

جاء ذلك في بيان مشترك للدول الثلاث، نشرته الخارجية الأمريكية.

ووصف البيان الإعلان الدستوري «المبرم بين قوى التغيير «والمجلس العسكري، ب«الخطوة الإيجابية».

وشدد على أن التلكؤ في تنفيذ اتفاق السلام، قد يشكل تهديداً لنجاح تشكيل الحكومة المؤقتة والآمال المتعلقة بعملية السلام. (وكالات)