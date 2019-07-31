شكرا لقرائتكم خبر عن سادية «إسرائيل» تحرم أسيراً من تشييع والدته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارست السلطات «الإسرائيلية» أقسى درجات «السادية»، بحق الأسير المقدسي محمد الشاويش؛ حيث رفضت السماح له بحضور جنازة والدته آمال الشاويش، التي توفيت، أول أمس الاثنين. وقال المحامي رمزي كتيلات: إن مصلحة السجون «الإسرائيلية» رفضت السماح للأسير بالمشاركة في تشييع جثمان والدته من المسجد الأقصى، وأفرجت عنه فقط بعد الانتهاء من مراسم التشييع والدفن. وتوفيت الأسيرة المقدسية المحررة آمال قبل انتهاء عقوبة الاعتقال الإداري لنجلها محمد، الذي يقبع في الأسر منذ 7 سنوات ونصف السنة.

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