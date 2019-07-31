19 قتيلاً في تحطم طائرة عسكرية باكستانية فوق حي سكني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 19شخصاً على الأقل، حتفهم، فجر، أمس الثلاثاء، وأصيب آخرون، إثر تحطّم طائرة عسكرية صغيرة، فوق حي سكني، بمدينة روالبندي الباكستانية الواقعة قرب إسلام أباد، في وقت أودت فيه الأمطار الموسمية بحياة 16 شخصاً جنوبي البلاد.

وأكد الجيش الباكستاني، أمس، تحطم طائرة تابعة له فوق منطقة سكنية عندما كانت في مهمة تدريبية. ولم يتسنّ على الفور تحديد سبب التحطم. وأكد المتحدّث باسم هيئة الإسعاف، فاروق بوت، أن خمسة من القتلى، هم أفراد الطاقم وال13 الآخرين مدنيون، موضحاً أن الحادث أدى إلى إصابة حوالى 12 شخصاً بجروح. وأضاف، أن «الجثث متفحمة ما يجعل التعرف على هوياتها مستحيلاً، ونقلت الجثث إلى المستشفى العسكري لإجراء تحليل للحمض النووي».

ووقع الحادث ليلاً في واحدة من ضواحي روالبندي التي تضم مقر قيادة الجيش الباكستاني الذي فرض طوقاً أمنياً حول مكان سقوط الطائرة التي بدا واضحاً على حطامها المشتعل والمتفحّم شعار الجيش، بينما توجهت سيارات الإسعاف إلى الموقع. ونقل الجرحى إلى مستشفيات وتم إخماد الحريق.

وشوهدت قطع من حطام الطائرة على سطح مبنى قريب، بينما ما زال الدخان يتصاعد من الحطام، كما شوهد مبنيان مدمرين.

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ومشط رجال الإنقاذ الموقع، وجمعوا قطع حطام الطائرة من المكان الذي تجمع فيه حشد من سكان الحي، بعضهم كانوا يبكون.

وقال محمد صديقي، القروي الخمسيني، المقيم في المنطق: «كنت نائماً، واستيقظت على دوي انفجار قوي». وأضاف: «خرجت من المنزل، وشاهدت ألسنة اللهب ترتفع. هرعنا إلى المكان، ووجدنا الناس يصرخون». وتابع: «حاولنا مساعدتهم، لكنّ ألسنة اللهب كانت كبيرة جداً، وكثيفة جداً، لذلك لم نتمكن من فعل أي شيء»، مشيراً إلى أن «بين القتلى سبعة من أفراد عائلة واحدة، غالبيتهم ماتوا حرقاً».

وقال قروي آخر: «استيقظت عندما مرت الطائرة فوق غرفتي، وهي مشتعلة في الجو»، ,أوضح أن الطائرة «سقطت بعد ذلك فوق منزل تعيش فيه عائلة».

من جهته، عبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن «ألمه» من هذه المأساة. وكتب في تغريدة على «تويتر»، أنه يصلي من أجل «شفاء سريع للجرحى». من جهة أخرى، قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً، بسبب فيضانات الأمطار الموسمية جنوبي باكستان، بحسب ما أكد مسؤولون أمس الثلاثاء. وقال المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الإقليمية، شايان شاه: «لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم في مدينة كراتشي الساحلية». كما لقي سبعة أشخاص آخرين حتفهم في مناطق داخلية بالإقليم، بينهم أربعة بمنطقة بادين، حيث ضربتهم صاعقة برق بقرية.

(وكالات)