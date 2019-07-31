هافيل.. 20 عاماً من كتابة المسرح في الظل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

ظل الكاتب المسرحي التشيكي فاتسلاف هافيل (5 أكتوبر 1936 18 ديسمبر 2011)، مؤلفاً في الظل لمدة عشرين سنة، لأنه وقع على بيانات ثورة 1968، فقد حجب الرقيب مسرحياته لمشاركته في صياغة هذه البيانات، ولما شبت الانتفاضة في ديسمبر 1968 طلبت منه أحزاب المعارضة أن يخطب في الجماهير نيابة عنها، ليحدد هدف الثورة ويركز اتجاهها في مطلب حقوق الإنسان والديمقراطية، وبعد عشرين دقيقة من خطابه صارت الجماهير تهتف باسمه، فقررت الأحزاب في تلك الليلة أن تسميه رئيساً للمعارضة.

وأصبح هافيل رئيساً لجمهورية تشيكوسلوفاكيا في الفترة من ديسمبر سنة 1989 إلى 1992، ثم تولى رئاسة جمهورية التشيك في الفترة من 1993 إلى 2003، ولم يكن مستعداً للمنصب، لم يكن يحب إلا ارتداء البنطلون الجينز، وقيل إنه اضطر لشراء ربطات العنق والقمصان البيضاء، قبل أن ينتقل من شقته المتواضعة المطلة على ميدان الجمهورية إلى القصر الجمهوري، وحرمه المنصب من جلساته الطويلة بمقاهي المثقفين والفنانين، والجدل بالصوت العالي واستخدام الألفاظ الخشنة، واضطر إلى أن يُلزم نفسه بقواعد البروتوكول.

كان دوبتشيك رئيساً يقود الإصلاحات الديمقراطية في تشيكوسلوفاكيا عام 1968 وأطاحته الدبابات الروسية آنذاك، واقتيد إلى موسكو ويداه في الأغلال، وبعد بضعة أشهر من الزحف السوفييتي الذي أنهى ربيع براغ، وأنهى معه الحرية الفكرية، انضم الكاتب المسرحي هافيل إلى مجموعة من مواطنيه، كانت تقف في طابور أمام السفارة الأمريكية، ليحصلوا على فيزا للدخول إلى أمريكا، كان كل منهم لديه سبب للهروب، وكان هافيل هو الآخر لديه سبب، فقد منعت الحكومة الجديدة أعماله من أن تمثل أو تطبع، لكنه كان يختلف عن الآخرين، كان له مكان يذهب إليه، ذلك أن ثلاثة عروض مسرحية كتبها لقيت تقديراً كبيراً في الغرب، وعرضت عليه وظيفة في المسرح العام في نيويورك، وكذلك منحة تمكنه من الحياة في أمريكا لمدة سنة.

وعندما سأله الأصدقاء عما إذا كان ينوي فعلاً الرحيل أجاب: «لا أظن؛ إذ إنني أعتقد أن الأمور ستكون هنا شيقة للغاية»، وفعلاً اختار ألا يهرب وألا يسكت، فقد سجن ثلاث مرات لأسباب تافهة، منها أنه أسهم في حفل وضع الزهور لذكرى طالب أحرق نفسه احتجاجاً على الزحف السوفييتي سنة 1968، وعندما أطلق سراحه وضع تحت المراقبة المستمرة، وقد رفض كل فرصة لكي يحسن وضعه المادي والاجتماعي بأن يغير موقفه أو يصمت، كانت شجاعته الأدبية مصحوبة بنوع من الاستشهاد، وقد اضطر إلى أن يشتغل في مهن متواضعة.

وعلى الرغم من أنه كان ينتمي إلى أسرة ثرية فقد حرم من التعليم الجامعي، وعمل بيديه في معمل كيميائي، وكان يدرس في مدرسة مسائية محاولاً أن يلتحق بالتعليم الجامعي، لكن طلبه كان يرفض مرة بعد أخرى، لأن القوانين التي سنها ستالين كانت تمنع الشباب من الطبقات العليا من التعليم الجامعي، ولأنه كان مهتماً بالمسرح فقد اشتغل عاملاً في أحد المسارح بين الكواليس، وفي النهاية انتصرت الموهبة على البيروقراطية، وكانت أول مسرحية له اسمها «حفل في الحديقة»، وقد عرضت في بيته سنة 1963 ثم في سبع دول أخرى، و18 مسرحاً في ألمانيا الغربية، وكان يعتبر نفسه تلميذاً لبيكيت، على الرغم من أن أعماله ليس فيها ذلك اليأس الذي يؤدي إلى الشلل، كما هو الحال في مسرحيات بيكيت، الذي كان معجباً بهافيل.

لكن شهرة هافيل بدأت مع مسرحيته الثانية «المذكرة»، التي ترجمت ونشرت في سلسلة روايات الهلال بمصر، وبعد عرضها في نيويورك بثلاثة أشهر دخلت الدبابات الروسية شوارع براغ، ليفصل هافيل من عمله، وكان مديراً لأحد المسارح، ولم يكن مجهولاً في اللغة الإنجليزية، على الرغم من أن مسرحياته ظلت محجوبة في بلاده لمدة عشرين سنة، وعرضت له فرقة شكسبير مسرحية «الإغواء»، وقد حير النقاد كثيراً حتى إن الناقد البريطاني مايكل بلينجتون قال: «لقد أخطأنا في تقييم فن هافيل، فعند صدور مسرحيته «المذكرة» عام 1965 حسبناه من كتاب مسرح العبث مثل بيكيت ويونسكو، وعلى هذا التقييم قدمته الإذاعة والتلفزيون هنا، لكن تتابع صدور مسرحياته الجديدة جعلنا نعيد التفكير في فنه.. إن مسرح العبث يصف العالم باللامعنى واللاجدوى، بينما يرمي مسرح هافيل إلى بناء وتحسين نصيب الإنسان من الدنيا، من خلال نقد وإصلاح المؤسسات الاجتماعية والسياسية».