قتلى وجرحى بمواجهات بين الجيش و"أنصار الله" شمال الضالع

القاهرة - سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، أن مواجهات اندلعت، الثلاثاء، عقب محاولة عناصر من الحوثيين التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة القفلة بجبهة باب غلق شمال مديرية قعطبة شمال الضالع.

وأكد إفشال محاولة الحوثيين وإجبار عناصرهم على الفرار باتجاه مدينة الفاخر، بعد تكبدهم قتلى وجرحى.

من جهة ثانية، قالت جماعة الحوثيين إنها أحبطت هجوما واسعا للجيش من عدة مسارات على مواقع في مديرية قعطبة.

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ونقل المركز الإعلامي للجماعة على "تويتر"، عن مصدر عسكري إن أعدادا من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الجيش بينهم قيادات خلال إفشال محاولة قواته الزحف في قعطبة.

وأشار إلى إعطاب آليتين للجيش بصاروخ موجه وعبوة ناسفة في المواجهات.

وكانت قوات الحكومة الشرعية، أعلنت مساء الثلاثاء، مقتل أكثر من 20 عنصرا من الحوثيين، خلال إحرازها تقدما في مريس بمديرية قعطبة وتمشيطها مواقع السبعة والمنقيز والقهرة في المحور الشرقي لجبهة مريس، بالإضافة إلى حصن شداد والرفقة وأجزاء من منطقة صولان وموقع العظم ووينان شمال الضالع، والسيطرة على قرية بتار في منطقة حجر غرب الضالع.