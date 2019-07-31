شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى مدينة سبها الليبية يطالبون بتشغيل المطار الدولى بعد صيانته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر عدد من أهالى مدينة سبها ومكوناتها الاجتماعية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، لمطالبة الجهات المختصة بعودة الملاحة الجوية وتشغيل المطار بعد تجديده. ويؤمن الجيش الوطنى الليبى ووزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة لمبنى مطار سبها الدولى، وذلك بعد تحرير القوات المسلحة للجنوب الليبى من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة. وأغلقت السلطات الليبية مطار سبها الدولى بعد الاشتباكات العنيفة التى وقعت فى المدينة يناير 2014، وهو ما دفع السلطات لتعليق حركة الملاحة الجوية بسبب تدمير المطار. Advertisements وترفض حكومة الوفاق الوطنى تزويد مطار سبها الدولى بالوقود بسبب موقف المدينة الداعم للقوات المسلحة الليبية فى حربها ضد الإرهاب البلاد، فضلا عن خضوع المطار لنفوذ الحكومة الليبية المؤقتة والجيش الوطنى الليبى. وتعد مدينة طرابلس هى الأقرب لمدينة سبها التى تعتمد على إمدادات النفط من العاصمة، وذلك بسبب بعد المسافة بين بنغازى وسبها والتى تقدر بحوالى 1100 كم.

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