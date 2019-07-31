شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصدر كتاب "رسائل إلى حاج" لزيادة وعى و ثقافة الحجاج بالمناسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن جهودها التوعوية والتثقيفية لحجاج بيت الله الحرام كتابًا بعنوان "رسائل إلى حاج"، وتطرق الكتاب في رسائله العشر إلى موضوعات: منافع الحج، ومحبة الله للعبد.. أسباباها وآثارها، والجزاء من جنس العمل، والحياء من الله، انحراف الخوارج وضلالهم، ووصايا نبوية عظيمة، وجهود ولاة أمر المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والانتفاع بالقرآن، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبادة الصبر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



ويأتي الكتاب ضمن سلسلة إصدارات الرئاسة على موقعها الرسمي على الإنترنت التي تهدف من خلالها إلى زيادة الوعي بين الحجاج ليؤدوا مناسكهم بطريقة صحيحة.