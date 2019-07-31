واشنطن تختار مصر وكوريا الجنوبية وكندا لعقد صفقات سلاح

واشنطن/ الخليج 365

اختارت وزارة الخارجية الأمريكية، إبرام 3 صفقات بيع أسلحة مع مصر، وكوريا الجنوبية، وكندا، بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار.

جاء الإعلان عن الصفقات المنتظرة على موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي "دسكا"، أحد أقسام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء.

وتم الاتفاق على الصفقات الثلاث بعد تصفية شملت مقترحات من عدة دول (لم تسمها)، حسبما نقل موقع "ديفينس نيوز" الأمريكي.

وتنتظر الصفقات الثلاث التصديق عليها من جانب الكونغرس قبل بدء التنفيذ.

وحسب "دسكا"، تعد أكبر الصفقات المذكورة تلك التي ستبرم مع كوريا الجنوبية، من أجل إمدادها بدعم لوجيستي لأسطولها الجوي أر كيه ـ 4 بلوك 30.

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وهناك تقديرات بأن تصل قيمة تلك الصفقة لنحو 950 مليون دولار أمريكي، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، تتضمن صفقة مصر متابعة الدعم الفني لمجموعة متنوعة من السفن في قواتها البحرية.

وسيغطي هذا الدعم أساطيل مصر من فرقاطات من فئة أوليفر هازارد بيري وسفن، وصواريخ سريعة.

فيما تتطلع كندا إلى شراء 152 جهاز راديو أمريكي الصنع، مقابل 44 مليون دولار.

ويُعرف الراديو رسميًا باسم نظام توزيع المعلومات متعدد الوظائف - نظام الراديو التكتيكي المشترك (دي تي أر إس)، وهو أحد الأجهزة الهامة لدى أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.