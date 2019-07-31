"العسكري" السوداني: لدينا أدلة على مشاركة الإسلاميين في المحاولة الانقلابية

الخرطوم / الخليج 365

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، وجود "أدلة" على مشاركة الإسلاميين في محاولة انقلابية، أُعلن الأربعاء الماضي عن إحباطها.

وقال البرهان، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، إن المحاولة الانقلابية حقيقة وصحيحة، وتم التخطيط لها قبل فض الاعتصام، وعُدلت مواعيدها لاحقًا.

وفضت قوات أمنية اعتصامًا أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الماضي؛ ما أسقط عشرات القتلى بين المحتجين.

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وتابع: "تم التخطيط لانقلاب في نهاية مايو (أيار الماضي)، والمحاولة كانت قائمة، ولديها أركان مكتملة ولدينا أدلة (لم يحددها)، وتم تأجيلها حتى منتصف يونيو (حزيران) لتنفيذها".

ونفت الحركة الإسلامية السودانية، الأربعاء الماضي، اتهام المجلس العسكري لبعض قياداتها بالضلوع في محاولة انقلابية.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "تضع دائما أمن واستقرار الوطن في المقدمة (...) وتركت المجال للمجلس العسكري للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".

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