مسؤول أممي يبحث مع الحوثيين النزاع اليمني والتوتر الإقليمي

اليمن / عبد الله أحمد / الخليج 365

أجرى مسؤول بالأمم المتحدة، الثلاثاء، مباحثات في سلطنة عمان مع قيادي في جماعة الحوثيين، حول النزاع اليمني والتوتر والإقليمي.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي حربًا في اليمن جلعت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وذكرت وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية أن رئيس وفد الحوثيين، المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، بحث في مسقط مع نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، معين شريم، المقترحات لتجاوز التعثر في تنفيذ ما تبقى من الاتفاق بشأن محافظة الحُديدة (غرب) وملف الأسرى وفتح مطار صنعاء الدولي.

ويشهد اليمن، للعام الخامس على التوالي، حربًا بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأضافت الوكالة أن تلك المحادثات تمهد لعقد جولة مشاورات جديدة، واستئناف المناقشات السياسية الشاملة وترتيبات المرحلة الانتقالية.

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وتوصلت الحكومة والحوثيون، بالعاصمة السويدية ستوكهولوم في 13 ديسمبر/ كانون أول 2018، إلى اتفاق لمعالجة ملفات، منها: الوضع في محافظة الحُديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين.

لكن تنفيذ الاتفاق يواجه عراقيل عديدة؛ بسبب تباين بين طرفي النزاع في تفسير بنود الاتفاق.

وذكرت الوكالة أن لقاء عبد السلام بشريم تطرق إلى تصاعد التوتر الإقليمي، وأهمية إيجاد تهدئة شاملة، بما يساعد في التوصل لتسوية سياسية في اليمن.

ويزيد من تعقيد النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترًا متصاعدًا بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء غربيين وخليجيين لها، بينهم السعودية، من جهة أخرى، على خلفية ملفات عديدة أبرزها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مياه الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.