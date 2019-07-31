سفارتنا تدعو اللبنانيين للمشاركة في أكبر مسابقة لتلاوة #القرآن_الكريم في العالم

الخليج - واس

دعت سفارة المملكة العربية السعودية اللبنانيين إلى المشاركة في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 12 مليون ريال.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم أنه “انطلاقاً من العمق التاريخي والإسلامي الذي تجسده المملكة العربية السعودية بوصفها حاضنة للحرمين الشريفين ورائدة للعالم الإسلامي، واستمرارًا لاهتمام قيادة المملكة في بذل كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وهي أيضا أول مسابقة لرفع الأذان، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 12 مليون ريال”.

Advertisements

ولفت البيان النظر إلى أن الهدف من المسابقة هو تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، التي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دوليًا، وتعريف العالم على سماحة الدين الإسلامي وتوسطه وبعده عن التشدد.

وأضاف: “يتم استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني (www.quranathanwards.com)، ويمتد التسجيل واستقبال المشاركات إلى 18 أغسطس القادم 2019م، وقد تقررت مرحلة التصفية من 19 أغسطس إلى 19 سبتمبر 2019م، تتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحي من 20 سبتمبر إلى 20 أكتوبر، وصولًا إلى المرحلة الختامية بإعلان الفائزين وتكريمهم من 21 أكتوبر إلى 21 نوفمبر”.

وبين أن الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم سيحصل على جائزة بقيمة 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة رفع الأذان على جائزة قيمتها مليوني ريال.