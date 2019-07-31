أعلنت الوكالة الوطنية للترددات في فرنسا، حظر تجارة وتسويق نوعين من الهواتف الذكية، بسبب بثهما لموجات عالية تضر بالفرنسيين والأمن القومي.
وقالت الوكالة في بيان: "إنه يحظر البيع في السوق الفرنسي لإثنين من الهواتف الذكية، هما ليجو إس 8، وأولفيو إكس 4 سول ميني إس، كما تم سحبهما من الأسواق بسبب ارتفاع معدل إصدارهما للموجات عالية الخطورة".
وأوضح البيان أن هذا التدبير هو نتيجة انبعاثات ضارة بالإنسان تصدر عن هذه الهواتف، كما تضر بالأمن القومي، وقد وضعت الوكالة الحد الأقصى لهذه الموجات 2 وات/كجم، وبعد اختبار نسب الانبعاثات للهواتف الذكية، تأكد أن الهاتف ليجو يصدر 2.39 وات/كجم، بينما يصدر الهاتف اللفو انبعاثات تصل إلى 4.6 وات/كجم.
وأشارت الوكالة إلى أنها وجهت تحذيرات للشركات المصنعة لهذه الهواتف لعلاج هذه المشكلة بسرعة ولكن دون إجابة، ما دفع وزارة الاتصالات الإلكترونية إصدار قرار بحظر هذين الطرازين.
وأضافت الوكالة أن "هذا الحظر لا يعفي هذه الشركات من الغرامة والمساءلة القضائية".
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تحظر تداول نوعين من الهواتف الذكية لدواع صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.