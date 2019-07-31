5 تطبيقات أندرويد جديدة عليكم تجربتها هذا الأسبوع “7”

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Gallery Go

© Tech World قدمت بواسطة Everyday

موعد مقالتنا الأسبوعية قد أتى، وفيها نستعرض معكم باقة من أحدث تطبيقات أندرويد الجديدة على متجر جوجل بلاي.

وطبعًا يكون اهتمامنا الكبير في هذه المقالة الأسبوعية بالتطبيقات المجانية لكي يستفيد منها الجميع.

ولا مشكلة في وضع تطبيقات مدفوعة، أو تطبيقات قديمة تم اكتشافها مؤخرًا، لطالما الفائدة موجودة.

عمومًا وكما هو الحال مع المقالات الأسبوعية السابقة، أتت تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع الجديد على النحو التالي:

أولى التطبيقات في هذه المجموعة، والذي يُذكّرنا حقًا بتطبيق Greenify، حيث يُعد أداة قوية تسمح بإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية بوضع السبات.

وذلك من أجل توفير البطارية والمنع من استهلاكها، فضلًا عن تسريع أداء واستجابة الهاتف ككل، بدوره يعمل هذ التطبيق المفتوح المصدر تمامًا كما يفعل Greenify وبدون صلاحيات الروت.

على أن يستخدم خدمة إمكانية الوصول لأتمتة الانتقال إلى الإعدادات وفرض إغلاق التطبيقات.

ويمكنك معه أيضًا، السماح اختياريًا بالوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات UsageStats حتى يتمكن من اكتشاف التطبيقات متكررة الاستخدام ويتعلم منك.

فضلًا عن تجميد التطبيقات عند إيقاف تشغيل الشاشة، وتحديد وقت بعينه يكون التطبيق فيه غير نشط وأكثر من ذلك.

تابع القراءة: SuperFreezZ بديل مفتوح المصدر لـ Greenify يقتل التطبيقات التي تعمل في الخلفية

Share To Computer هو تطبيق جديد يُوفر طريقة بسيطة وسريعة لمشاركة الملفات “النصوص، الصور، الفيديو، ,,إلخ” من هاتفك الذكي لحاسوبك.

بالتالي إذا كنت تبحث عن تطبيق بسيط لإرسال الملفات من هاتفك الذكي إلى جهازك الحاسوب، فعليك التحقق من تطبيق Share To Computer الجديد، والذي يُعد تطبيق مفتوح المصدر.

من ناحيته أيضًا، من الممكن مع التطبيق مقاطعة المشاركة في أي وقت، فضلًا عن أن الوصول الإنترنت غير مطلوب من خلال شبكة Wi-Fi نفسها، وغيره الكثير من المميزات التي أدعها لتكتشفها بنفسك.

تابع القراءة: جديد التطبيقات: Share To Computer لمشاركة مختلف الملفات من هاتفك لحاسوبك

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أحد التطبيقات الجديدة من شركة جوجل، وهو عبارة عن النسخة الصغيرة أو المخففة من تطبيق الصور الشهير قوقل فوتوز إذا جاز التعبير.

والفكرة الاساسية له، هي تنظيم الصور وترتيبها في مجلدات والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الصور وفرزها دون الحاجة للإتصال بالانترنت، وكل هذا في تطبيق صغير بحجم 10MB فقط.

كما ويستطيع التطبيق القيام بالكثير من الاشياء التي يقوم بها تطبيق قوقل فوتوز مع خيارات وأدوات بسيطة للتعديل على الصور واضافة بعض الفلاتر بالإضافة إلى دعم الذاكرة الخارجية.

على أن يكون التطبيق متوفّر لجميع مستخدمين هواتف اندرويد بنظام 8.1 فأحدث، ومتاح للتحميل مجّانًا وبالكامل.

أحدث تطبيق من شركة AirDroid والذي يُتيح لك مشاركة الشاشة مع أحدهم، ليكون تطبيق رائع ومفيد للدعم الفني.

من ناحيته، للعمل مع هذا التطبيق يجب أن يكون الطرف الآخر قد ثبّت تطبيق AirMirror، ومن زر القائمة يمكن الضغط على الخيار الجديد Remote Support.

ومن الجهاز الآخر المُثبت عليه تطبيق AirDroid Remote Support يمكن البدء بعملية المشاركة، ولكن قبل ذلك سيكون هناك رمز دخول يجب وضعه.

من ناحيته، يأتي مع هذا التطبيق العديد من الخيارات، أبرزها دعمه الدردشة النصية والرسائل الصوتية وخيار تدوير الشاشة وأكثر.

تابع القراءة: AirDroid تُطلق تطبيقها الجديد Remote Support للتحكم بهاتفك عند بعد

التطبيق الأخير في هذه المجموعة، وهو عبارة عن تطبيق أو أداة جديدة تُتيح لمستخدمي أندرويد التحقق بسرعة من التقويم عبر الشاشة الرئيسية للهاتف.

كما ويمتاز التطبيق بقابلية التخصيص بشكل كبير، على رأس ذلك، تخصيص الثيمات لتناسب أسلوب وذوق كل مستخدم.

ومن مميزات التطبيق الأخرى، أداة جدول الأعمال، والويدجت الذي يهدف للتحقق من الأحداث بسرعة وبدون الحاجة إلى التنقل هنا وهنا.

كذلك هناك الأداة الخاصة بالأحداث الشهرية، حيث من خلالها يتم التنقل بين الأيام بسرعة، وكما أشرنا فتطبيق Everyday قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، على أن يكون متاح للتحميل مجّانًا.

التدوينة 5 تطبيقات أندرويد جديدة عليكم تجربتها هذا الأسبوع “7” ظهرت أولاً على عالم التقنية.