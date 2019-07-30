تعليق الدراسة في السودان حتى إشعار آخر

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© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
واحتج طلاب في الخرطوم اليوم الثلاثاء (30 يوليو تموز) على قتل أربعة من زملائهم في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بجنوب البلاد.
وقتل أربعة من تلاميذ المدارس على الأقل وشخص بالغ بالرصاص عندما فضت قوات الأمن احتجاجا بالأبيض على نقص الوقود والخبز في المدينة أمس الاثنين (29 يوليو تموز).
ونقلت وكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء (30 يوليو تموز) عن رئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الفتاح البرهان قوله إنه ينبغي إجراء محاسبة فورية بعد مقتل التلاميذ. ووصف قتل المواطنين السلميين بأنه غير مقبول.
واتهم ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي يضم جماعات المعارضة والمحتجين الجيش وقوات الأمن بفتح النار على تلاميذ المدارس الثانوية في الاحتجاج ودعا لاحتجاجات في عموم البلاد ردا على ذلك.
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