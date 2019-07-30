إيران: لا مناورات مع روسيا في الخليج

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نصر المجالي: أكدت إيران أن مناوراتها البحرية المشتركة مع روسيا سوف تجري في المحيط الهندي وبحر عمان فقط، وأن ما ذكرته وسائل إعلام عن إجراء المناورات في الخليج "غير صحيح".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن قيادة القوات البحرية في الجيش الإيراني قولها إن "بعض وسائل الإعلام الإيرانية أخطأت في نقل وفهم تصريحات قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، أمس الإثنين، والذي يشارك في احتفال يوم البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبرغ، حول المناورات المشتركة بين روسيا وإيران".

ولفتت القيادة إلى أنه "في ضوء الاجتماعات، والمناقشات التي أجراها الأدميرال حسين خانزادي مع قائد البحرية الروسية، فإن البحرية الإيرانية تستعد لإجراء مناورة بين القوتين البحريتين الإيرانية والروسية في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، والتخطيط جار للقيام بهذه المناورة".

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وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن خازنداي قوله إن "طهران وموسكو اتفقتا على إجراء مناورات عسكرية بحرية في المستقبل القريب في مضيق هرمز، لافتا إلى أنها سوف تجري قبيل انتهاء "السنة الإيرانية "تنتهي في 19 مارس 2020".

وأعلن خازنداي توقيع "اتفاقية بين هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ووزارة الدفاع الروسية، الهدف منها تنمية التعاون العسكري بين البلدين"، مؤكدا أن "جانبا كبيرا منها يشمل القوتين البحريتين لدى البلدين".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو، ويونيو وهو ما تنفيه طهران.