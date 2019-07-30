دبي - بواسطة محمد فارس خرائط جوجل تدعم الآن المزيد من التحكم في خاصية القوائم © Tech World قدمت بواسطة

أصبحت خاصية القوائم على خرائط جوجل ميزة أساسية للكثيرين، حيث يُمكِن معها إنشاء قوائم خاصة، عامة، أو قوائم قابلة للمشاركة.

على سبيل المثال، يمكن الاستعانة بها بإنشاء قوائم عامة بأماكن في جميع أنحاء العالم، أو قوائم مخصصة لبلدان قد سافرت إليها، أو حتى قوائم متنوعة للأماكن المحفوظة من حولك.

في هذا السياق، يعمل فريق عمل الخدمة على تحسين ميزة القوائم بشكل مطرد، وحاليًا هناك جديد والذي يبدو أنه من جهة الخادم.

ولعل أبرز هذه الإضافات، خيار عرض وتعديل الملاحظة من قائمة المكان من على التطبيق في أندرويد. حيث في السابق، كان يمكنك فقط إضافة ملاحظاتك الشخصية حول مكان ما عند تحرير القائمة التي تم حفظها فيها.

على أن تكون مرئية فقط أثناء التمرير خلال هذه القائمة، أما الآن فالأمور أصبحت أسهل بكثير.

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حيث عند النقر على إشارة مرجعية لمكان ما، يمكنك تحديد القائمة التي تريد إضافتها إليها، وفيما يلي سترى خيار إضافة ملاحظة.

بعد ذلك، اكتب ما تشاء من التعليقات ومن ثم احفظها، على أن تكمن الأهمية في ذكر التفاصيل المهمة حول المكان.

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كما وستظهر هذه الملاحظات في قائمة الأماكن، بحيث يمكنك بسهولة قرائتها والحصول على خيار التحرير أو الانتقال مباشرة إلى القائمة الخاصة بالملاحظة.

ومن الإضافات الأخرى، خيار إعادة ترتيب القوائم يدويًا، مما يخلق بعض التناسق بين مختلف القوائم.

وليس هذا فحسب، حيث باتت تدعم الخاصية اختيار صورة لأي مكان، مما يستدعي ذلك اختيار الصورة المناسبة للمكان المرغوب به زيارته أو تم زيارته أصلًا وأكثر من ذلك.

أخيرًا، وكما أشرنا في المُقدّمة، هذه التغيّرات من جهة الخادم.

لذلك لا يستدعي الأمر وجود تحديث لتطبيق خرائط جوجل، ولكن من الأفضل تحميل أحدث إصدار من التطبيق إن وجد.

وفي حالة عدم وصول هذه الإضافات لك ولا ترغب في الانتظار، ببساطة قم بتحميل أحدث ملف APK للتطبيق من هنا.

التدوينة خرائط جوجل تدعم الآن المزيد من التحكم في خاصية القوائم ظهرت أولاً على عالم التقنية.