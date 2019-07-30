دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة رسميًا إنهاء لعبة Pokémon Duel يوم 31 أكتوبر القادم

Pokémon Duel لعبة فيديو من تطوير ستوديو هيروز، ومن نشر شركة Pokemon Company اليابانية، والتي صدرت عام 2016 على iOS وعلى أندرويد العام الذي يليه.

في سياق آخر، يبدو أن موعد دفن اللعبة قد اقترب، حيث قامت الشركة بتحديث وصف اللعبة من على صفحتها على متاجر أنظمة تشغيل الهوافت المحمولة الرسمية. وقد أشارت فيه بنيتها إنهاء لعبتها Pokémon Duel يوم 31 أكتوبر من عام 2019.

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على أي حال، قد يكون هذا القرار مفاجئ للكثير من المستخدمين، ولكن مع وجود الكثير من الأجهزة المحمولة الجديدة فألعاب بوكيمون موجهة نحو الأفق.

في السياق ذاته، تُشير احصائيات اللعبة على أندرويد فقط، وخلال العامين الماضيين قد تم تحميلها أكثر من 10 ملايين مرة.

وحصدت تصنيف 4.2 نجوم، والأهم من ذلك أنه في الفترة الأخيرة كانت المُراجعات الخاصة بها سلبية جدًا.

ويبدو أن سبب الإغلاق يعود لذلك، حيث لا تُريد الشركة أن تُسبب لعبتها هذه ضجة بين المستخدمين.

بمعنى آخر، أنه ليس شركة مثل Pokemon ستغلق اللعبة إذا كانت لا تزال تكسب الكثير من المال.

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بغض النظر عن ذلك، فهذه أخبار تُظهر مدى قلة اهتمام هذه الشركات باستثمار أموالها في ألعاب مجانية.

أخيرًا، مع هذا النوع من السلوك يضع بقية ألعاب الشركة تحت الفحص، وتدفع المستخدم بالتفكير مرتين بل أكثر قبل إنفاق الأموال عليها.

وهذه الألعاب هي “Pokémon Shuffle و Pokémon Quest و Pokémon: Magikarp Jump و Pokémon TCG Online”.

وطبعًا نستثني لعبة بوكيمون جو التي حصدت أرباح طائلة ومخيفة جدًا.

المصدر

التدوينة رسميًا إنهاء لعبة Pokémon Duel يوم 31 أكتوبر القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.