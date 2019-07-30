شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة يطالب بعدم ترويج الأكاذيب بشأن إدلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا فى جلسة بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، ركزت على الوضع الانساني في سوريا، بأن الغرب يقوم بعدة محاولات للحفاظ على جيب إرهابي فى إدلب حتي يحارب السلطات السورية.
وقال الدبلوماسي الروسي "ندعو الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بالمنظمات الدولية إلى عدم التسرع في نشر معلومات غير محققة؛ قبل التأكد من مصدرها"، مضيفا "أن تلك الشائعات التي قيلت عن روسيا فيما يتعلق بشن غارات على المستشفيات ليست إلا أكذوبة"، حسبما نقلت وكالة (تاس) للأنباء.
وفي وقت سابق من الجلسة، زعم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أن الغارات الجوية التي شنتها القوات الحكومية السورية مدعومة بالقوات الروسية على مدار أكثر من 90 يوما أسفرت عن مذبحة فى منطقة عدم التصعيد فى إدلب.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة يطالب بعدم ترويج الأكاذيب بشأن إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.