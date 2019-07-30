شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية تعلن القواعد الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس ، اليوم الثلاثاء، في لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية عن قواعد "رزنامة" الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ، بدء الترشحات يوم 2 أغسطس المقبل وتنتهي يوم 9 من ذات الشهر ، ثم فتح باب الطعون في قرارات الهيئة بداية من يوم 15 أغسطس المقبل وحتى 31 من الشهر ذاته ، ويتم الإعلان نهائيا عن قائمة المرشحين المقبولين يوم 31 أغسطس المقبل.

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وأضاف أن انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية ستكون يوم 2 سبتمبر المقبل وتنتهي يوم 13 منذ ات الشهر ليكون الاقتراع يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 على أن تصرح الهيئة بالنتائج الأولية يوم 17 من الشهر ذاته.

وأوضح بفون ، أن موعد 15 سبتمبر هو أقرب أجل ممكن واقعيا وقانونيا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة..مشيرا إلى أن القواعد التي وضعتها الهيئة ستمكن من استكمال مسار العملية الانتخابية خلال 88 يوما من انطلاق المدة الرئاسية المؤقتة وستضمن للمترشحين الوقت الكافي لاستكمال ملفاتهم وجمع التزكيات.